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14:39, 23 апреля 2025Путешествия

Россиянка спутала землетрясение со стиральной машинкой

Mash: Россиянка спутала землетрясение в Стамбуле со звуками стиральной машины
Алина Черненко

Фото: Pavol Tančibok / Unsplash

Россиянка спутала землетрясение в Стамбуле магнитудой 6,2 со звуками стиральной машины. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«В тот момент я думала, что это закончила машинка стирать, и удивилась, как от отжима и оборотов трясется весь дом», — призналась соотечественница. Осознав, что произошло, она выбежала к мужу со словами «землетрясение».

Мощное землетрясение произошло в Стамбуле 23 апреля. Тектонические колебания ощущались в разных районах турецкого мегаполиса и вызвали панику у населения.

По словам туристов, здания «ходили ходуном». На опубликованных в сети роликах слышно, как стучит передвигающаяся из-за толчков мебель. Люди массово покидают здания и выходят на улицы.

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