Снимок улицы российского города попал в модный журнал Vogue

Снимок улицы Татищева в Екатеринбурге попал в модный журнал Vogue

Снимок улицы Татищева, расположенной в Екатеринбурге, попал в модный журнал Vogue. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Житель упомянутого российского города Никита Зубов рассказал, что это его второе фото, которое опубликовало издание. По его словам, когда он увидел свой кадр в журнале, то очень обрадовался.

«Раз в неделю любой человек может отправить туда две фотографии. Условно из 50 миллионов отбирают только 500, которые пойдут в печатное издание. Больше года каждый понедельник я отправлял по две фотографии», — объяснил он.

Россиянин отметил, что его главная мечта — десять опубликованных снимков в Vogue. После этого появится шанс на коммерческое сотрудничество с изданием.

В октябре прошлого года сообщалось, что молодой тигр неожиданно стал моделью для одного из известнейших фотографов дикой природы Сергея Горшкова.