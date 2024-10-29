Молодой тигр стал моделью для одного из известнейших фотографов из России

Известный фотограф Сергей Горшков снял тигренка на скале, осыпанной листьями

Молодой тигр неожиданно стал моделью для одного из известнейших фотографов дикой природы Сергея Горшкова. Новый снимок публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

В кадр попала редчайшая кошка, забравшаяся в ночи на небольшую скалу. Он стоял посреди опавших листьев и смотрел вдаль. «Не каждый тигренок может похвастаться хорошим портфолио модели, а этот уже хвастается!» — указано в сообщении.

Уточняется также, что Горшков долго искал идеальное место для снимка, а потом спрятал небольшую камеру на дереве. Уже через несколько дней там же удачно устроил себе фотосессию и молодой тигр.

В заключение специалисты пояснили, что тигрята достаточно долго остаются с матерью. Уже повзрослев, они начинают следовать за тигрицей и познавать мир, постепенно готовясь к охоте и выживанию. «К самостоятельной жизни они готовы в возрасте 18 месяцев, но остаются с матерью еще 2-3 года», — заявили в заповеднике.

Ранее к сотруднику национального парка «Земля леопарда» Антону Ганзевичу неожиданно вышла большая дикая пятнистая кошка. Россиянин не растерялся и снял эту встречу на видео.

Незадолго до этого еще один известный фотограф — Томас Виджаян из Индии — сделал снимок одного из 129 дальневосточных леопардов. В итоге дикая кошка прославилась на весь мир.

В феврале дирекция заповедников «Земля леопарда» также показывала фотографию Leo 191M. Он стоял на заснеженной возвышенности на фоне живописных сопок. Тогда же солнце отражало на земле его тень, которая была похожа на льва.