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02:29, 23 апреля 2025Мир

США свернули расследование якобы преступлений России на Украине

WP: США упразднили группу по расследованию якобы преступлений России на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

США свернули расследование якобы преступлений России в конфликте на Украине. Об этом написала газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В частности, стало известно, что в США упразднили должность координатора, которая обязывала собирать разведданные по американским госагентствам о якобы преступлениях России на Украине. «По словам трех нынешних и бывших официальных лиц, межведомственная рабочая группа во главе с этим координатором также была расформирована», — отмечает WP.

Должность учредил Конгресс США. Тогда инициативу поддержали и демократы, и республиканцы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возмездии для совершавших преступления в Курской области. «Это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие за содеянное в приграничной области, в том числе и в Курской, они и получили это возмездие», — сказал он.

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