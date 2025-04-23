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11:47, 23 апреля 2025Бывший СССР

Делегация Украины прибыла в Лондон

Ермак, Умеров и Сибига прибыли в Лондон на переговоры по украинскому конфликту
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На переговорах в Лондоне от Украины прибыли руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Об этом сообщил Ермак в своем Telegram-канале.

«Прибыли в Лондон вместе с министром обороны Рустемом Умеровым и министром иностранных дел Андреем Сибигой. Несмотря на все, будем работать ради мира», — заявил чиновник.

Ермак также отметил, что прекращение огня — это первый шаг к урегулированию конфликта и установлению справедливого и долговременного мира.

Ранее было объявлено, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф не будет участвовать в переговорах по Украине в Лондоне. На встречу также не приедет госсекретарь США Марко Рубио.

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