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14:32, 23 апреля 2025Наука и техника

В Windows 10 сломали меню «Пуск»

В Windows 10 изменили меню «Пуск», усложнив навигацию по системе
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: putrakurniawan78 / Shutterstock / Fotodom  

Пользователи Windows 10 пожаловались на поломку меню «Пуск» после обновления операционной системы (ОС). На это обратило внимание издание Windows Latest.

ОС будет признана устаревшей в октябре, но пока еще получает апдейты — KB5055518 оказался одним из последних. Многие пользователи после его установки пожаловались, что не могут вызвать список файлов по нажатию правой кнопки мыши по элементам меню «Пуск».

По словам журналистов, эта функция облегчала поиск каталогов и файлов в Windows. После обновления системы нажатие по плиткам «Пуска» вызывает лишь появление контекстного меню, через которое можно удалить или открепить тот, или иной элемент. Авторы заметили, что это затрудняет навигацию по ОС, вынуждая пользоваться поиском.

Причем пока неизвестно, является ли исчезновение контекстного меню с недавними файлами ошибкой или намеренным упрощением части функций ОС. Так, сообщение о проблеме не нашли на сайте Windows. Специалисты Windows Latest направили запрос Microsoft, но не получили оперативного ответа. Журналисты предположили, что в компании могли умышленно ухудшить Windows 10.

В начале апреля корпорация Microsoft удалила функцию точных часов из Windows 10. «В случае с Windows 10, вероятно, Microsoft перестала учитывать желания пользователей», — прокомментировали ситуацию авторы издания Windows Latest.

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