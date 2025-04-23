В Белом доме обратились к Европе с призывом по конфликту на Украине

Белый дом: Европа должна делать больше для достижения мира на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа должна делать больше для достижения мира на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, ее цитирует ТАСС.

По словам чиновницы, американский лидер всегда подчеркивал, что европейским странам нужно прикладывать больше усилий для завершения украинского конфликта.

«Он ясно им это давал понять как в частном порядке, так и публично, когда многие европейские лидеры посещали Белый дом», — сказала она.

Ранее Левитт заявила, что Трамп разочарован ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Она предупредила, что терпение главы государства иссякает.