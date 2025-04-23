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14:23, 23 апреля 2025Мир

В Еврокомиссии отреагировали на идею признать Крым частью России

Представитель ЕК Мерсье: ЕС не хочет спекулировать по поводу признания Крыма
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Artur Bainozarov / Reuters

Европейский союз (ЕС) не хочет спекулировать по поводу последствий возможного признания США Крыма частью России. Об этом заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье, передает агентство Reuters.

«Я не буду спекулировать. Мы полностью поддерживаем территориальную целостность Украины», — сказал представитель ЕК.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщала, что США предложат Украине и Евросоюзу признать Крым частью России и заморозить нынешнюю линию боевых действий, как условие мирного урегулирования конфликта.

При этом верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что США не использовали все рычаги давления на Россию, и сообщество не принимает стратегию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта по Украине. Она также отвергла идею возможного признания территориального статуса Крымского полуострова.

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