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23:12, 22 апреля 2025Бывший СССР

В Киеве заявили о готовности пойти на уступки Трампу ради мирного урегулирования

FT: Киевские чиновники согласились на уступки Трампу ради урегулирования кризиса
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Официальные лица Украины готовы пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы прийти к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на киевских чиновников.

«Официальные лица выразили готовность пойти на уступки относительно некоторых идей, которые высказывали Трамп и его администрация», — говорится в материале.

Однако собеседники издания не стали уточнять, о каких конкретно уступках идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о деталях разговора российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Он заявил, что сейчас появляется большое количество фейков, в том числе и в авторитетных изданиях, в связи с чем следует ориентироваться только на первоисточник.

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