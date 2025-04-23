В Киеве заявили о готовности пойти на уступки Трампу ради мирного урегулирования

FT: Киевские чиновники согласились на уступки Трампу ради урегулирования кризиса

Официальные лица Украины готовы пойти на некоторые уступки президенту США Дональду Трампу, чтобы прийти к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета The Financial Times (FT) со ссылкой на киевских чиновников.

«Официальные лица выразили готовность пойти на уступки относительно некоторых идей, которые высказывали Трамп и его администрация», — говорится в материале.

Однако собеседники издания не стали уточнять, о каких конкретно уступках идет речь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикации о деталях разговора российского лидера Владимира Путина и спецпосланника главы США Стива Уиткоффа. Он заявил, что сейчас появляется большое количество фейков, в том числе и в авторитетных изданиях, в связи с чем следует ориентироваться только на первоисточник.