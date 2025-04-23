В Кремле выразили отношение к присутствию европейских миротворцев на Украине

Песков: Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине

Россия по-прежнему выступает против присутствия европейского миротворческого контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — пояснил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что именно возможное присутствие сил Североатлантического альянса на территории Украины и было «одной из первопричин для начала специальной военной операции». «Россия по-прежнему выступает против», — выразил пресс-секретарь отношение российской стороны к подобным инициативам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозой для России присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Министр подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.