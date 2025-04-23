Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 23 апреля 2025Мир

В Кремле выразили отношение к присутствию европейских миротворцев на Украине

Песков: Россия по-прежнему выступает против европейских миротворцев на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Kremlin via Reuters

Россия по-прежнему выступает против присутствия европейского миротворческого контингента на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фактически это будут силы и средства НАТО на территории Украины», — пояснил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что именно возможное присутствие сил Североатлантического альянса на территории Украины и было «одной из первопричин для начала специальной военной операции». «Россия по-прежнему выступает против», — выразил пресс-секретарь отношение российской стороны к подобным инициативам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал угрозой для России присутствие миротворцев стран НАТО на Украине. Министр подчеркнул, что российская сторона не согласится на это ни при каких условиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча глав МИД по Украине в Лондоне сорвалась. Вице-президент США пригрозил выходом американцев из переговоров

    Названы разрушающие почки вещества в крови

    Легендарный высокогорный отель восстановят в одном регионе на Кавказе

    Появилось видео землетрясения в Стамбуле

    В Windows 10 сломали меню «Пуск»

    Модель Перминова высказалась о финансовой стороне отношений с миллиардеров Лебедевым

    Головин оценил отказ украинского вратаря пожимать ему руку на матчах Лиги чемпионов

    Сильное землетрясение в Турции застало телеведущую в студии и попало в эфир

    Дипломат рассказал о разочаровании США в договороспособности Украины

    Названы последствия землетрясения в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости