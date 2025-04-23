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19:04, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Латвии назвали «сталинки» отличным убежищем

Глава управления ГО Риги Рейнсонс назвал подвалы сталинок отличным убежищем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: NorthSky Films / Shutterstock / Fotodom

Подвалы «сталинок» являются отличным убежищем для гражданских в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил руководитель управления гражданской обороны (ГО) и оперативной информации Рижской думы Гинтс Рейнсонс, передает Delfi.

«Очень хорошо соответствуют требованиям убежищ подвалы зданий в домах сталинской эпохи», — подчеркнул чиновник.

Рейнсонс прокомментировал состояние убежищ в Риге и назвал число необеспеченных укрытиями горожан — 450 тысяч человек. По словам начальника управления ГО, укрыться в убежищах в случае необходимости могут немногим более 200 000 жителей. Также чиновник указал на необходимость целенаправленной программы поддержки строительства убежищ в частном секторе.

Ранее жители Латвии начали активно скупать старые гаражи на случай войны с Россией. Газета The Times отмечает, что цена таких объектов с 2019 года выросла с 5 тысяч до 15 тысяч долларов.

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