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14:52, 23 апреля 2025Бывший СССР

В МИД рассказали о реакции Средней Азии на остановку работы USAID

Лавров: В Средней Азии положительно отнеслись к остановке работы USAID
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В Средней Азии положительно отнеслись к остановке работы Агентства по международному развитию США (USAID). О реакции региона рассказал в ходе пресс-конференции в Самарканде глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это агентство, выделяя средства, практически всю сумму тратит на направление в страны-реципиенты своих консультантов, которые пристраиваются в органах государственной власти, ну и дальше вы понимаете», — заявил дипломат.

Глава российского МИД встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде. Политики вместе возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Скорбящая мать».

В ходе брифинга Лавров раскритиковал политику Евросоюза в Средней Азии. По его словам, Брюссель пытается политизировать международное сотрудничество в регионе.

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