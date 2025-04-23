В МИД рассказали о реакции Средней Азии на остановку работы USAID

Лавров: В Средней Азии положительно отнеслись к остановке работы USAID

В Средней Азии положительно отнеслись к остановке работы Агентства по международному развитию США (USAID). О реакции региона рассказал в ходе пресс-конференции в Самарканде глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это агентство, выделяя средства, практически всю сумму тратит на направление в страны-реципиенты своих консультантов, которые пристраиваются в органах государственной власти, ну и дальше вы понимаете», — заявил дипломат.

Глава российского МИД встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Самарканде. Политики вместе возложили цветы к Вечному огню у мемориала «Скорбящая мать».

В ходе брифинга Лавров раскритиковал политику Евросоюза в Средней Азии. По его словам, Брюссель пытается политизировать международное сотрудничество в регионе.