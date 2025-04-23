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14:55, 23 апреля 2025Наука и техника

В привычных продуктах обнаружили токсичные вещества

JHM: В продуктах из магазинов обнаружили следы различных видов пластификаторов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Распространенные продукты, включая детское питание, мясо и овощи в пластиковых упаковках, в которых можно разогревать пищу прямо в микроволновой печи, содержат тревожные уровни токсичных веществ. Они способны вызывать рак, болезни печени и нарушение гормонального баланса. К такому выводу пришли ученые из Института оценки окружающей среды и водных ресурсов в Барселоне. Исследование опубликовано в Journal of Hazardous Materials.

Эксперты проанализировали 109 образцов продуктов из супермаркетов и обнаружили в них следы более 20 различных видов пластификаторов — химикатов, применяемых для придания пластиковой упаковке гибкости. Особую тревогу вызвали органофосфатные эфиры (OPE), используемые также в качестве антипиренов, которые присутствовали в 85 процентах образцов. Эти вещества связаны с риском развития онкологических и эндокринных заболеваний.

Наибольшее содержание опасных соединений зафиксировано в мясной продукции и детском питании. Среди других лидеров по загрязнению — злаки, бобовые и сладости. Примечательно, что при разогреве овощей в упаковке для микроволновки уровень вредных соединений возрастал в 50 раз.

По словам соавтора работы Хулио Фернандеса-Аррибаса, полученные данные подтверждают: повседневные продукты могут служить скрытым источником воздействия потенциально опасных соединений. Учитывая, что ранее частицы пластика уже были обнаружены в различных тканях человека, включая кишечник и даже сперму, проблема приобретает серьезное общественное значение.

В апреле 2025 года микропластик был найден в фолликулярной жидкости женских яичников. Это вызывает серьезные опасения у экспертов, из-за чего они советуют избегать нагревания пластика, хранения горячей еды в пластиковой таре и использования одноразовых стаканчиков, так как они могут выделять множество микрочастиц.

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