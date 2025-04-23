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11:30, 23 апреля 2025Россия

В России предположили заморозку переговоров по Украине

Журналист Юнашев предположил, что переговоры по Украине будут заморожены
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переговоры по Украине могут быть заморожены. Такое развитие событий предположил корреспондента кремлевского пула Александр Юнашев, мнением журналист поделился в Telegram.

Как заявил журналист, позиция соглашавшейся на пасхальное перемирие России в переговорах звучит как «мы хотя бы попытались», Европа не в состоянии решить ситуацию, а США устали от роли переговорщиков.

Юнашев отметил, что одним из препятствий к проведению конструктивных переговоров является фигура Владимира Зеленского, и допустил, что обсуждение ситуации по Украине может ждать заморозка.

«Предполагаю, далее все переговоры будут если не заморожены, то проходить в вялотекущем формате. Во всяком случае, пока Зеленский все еще занимает свой пост (хоть и незаконно). Так что вопрос в том, продавят ли его на выборы», — подытожил корреспондент кремлевского пула.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что публикации иностранных источников о планах России и лидера страны Владимира Путина — не более чем «прогрев переговорной недели». Журналист усомнился и в предложении Путина, согласно которому США якобы должны признать Крым, а взамен на это Россия откажется от притязаний на оставшиеся части четырех регионов.

ЖЗЛ
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