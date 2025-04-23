В Стамбуле зафиксировали 10 повторных толчков после землетрясения магнитудой 6,2

В Стамбуле зафиксировали 10 повторных толчков после землетрясения магнитудой 6,2. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные правительственного Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Первый афтершок магнитудой 5,9 произошел в 12:51 по местному времени (совпадает с мск) — через 3 минуты после первого землетрясения. За ним последовали толчки магнитудой 4,4, 4,8, 4,5 и 4,9. С 13:07 мощность землетрясений начала уменьшаться до 3,4-3,1. Эксперты считают, что афтершоки продолжатся.

Ранее в сети появились кадры, заснятые во время землетрясения в Стамбуле. Очевидцы рассказали о трясущихся домах и передвигающейся из-за толчков мебели.