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13:22, 23 апреля 2025Бывший СССР

В Узбекистане назвали ближайшего партнера России

МИД Узбекистана: Ташкент всегда будет ближайшим партнером Москвы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов

Сергей Лавров и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ташкент всегда был и будет ближайшим партнером и надежным союзником Москвы. Об этом заявил глава МИД республики Бахтиер Саидов на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня узбекско-российские отношения не подвержены влиянию времени и конъюнктуры. Узбекистан всегда был и будет ближайшим партнером и надежным союзником Российской Федерации», — сказал он.

Он добавил, что позиции России и Узбекистана совпадают или оказываются близки. Кроме того, по его словам, президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на личном примере показывают как нужно «беречь дружбу и развивать долгосрочное взаимодействие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. В рамках поездки он также встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.

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