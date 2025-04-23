В Узбекистане назвали ближайшего партнера России

МИД Узбекистана: Ташкент всегда будет ближайшим партнером Москвы

Ташкент всегда был и будет ближайшим партнером и надежным союзником Москвы. Об этом заявил глава МИД республики Бахтиер Саидов на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сегодня узбекско-российские отношения не подвержены влиянию времени и конъюнктуры. Узбекистан всегда был и будет ближайшим партнером и надежным союзником Российской Федерации», — сказал он.

Он добавил, что позиции России и Узбекистана совпадают или оказываются близки. Кроме того, по его словам, президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев на личном примере показывают как нужно «беречь дружбу и развивать долгосрочное взаимодействие».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля прибыл в Узбекистан с двухдневным визитом. В рамках поездки он также встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиеевым.