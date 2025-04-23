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17:10, 23 апреля 2025Бывший СССР

На Украине сформировали новый корпус ВСУ

На Украине сформировали 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В составе десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) сформировали новый корпус под номером 8. Об этом сообщает издание «Общественное».

Соединение сформировано на базе элитной 82-й десантно-штурмовой бригады, которая проходила подготовку в Великобритании и участвовала во вторжении на территорию Курской области. В корпус также вошли 46-я аэромобильная бригада, 71-я егерская бригада, 80-я десантно-штурмовая бригада, а также 95-я десантно-штурмовая бригады.

О создании нового корпуса стало известно из объявления о найме гражданских сотрудников в штаб соединения.

Ранее 82-я бригада попадала в окружение на территории Курской области. По словам заместителя командира соединения Павла Язловецкого, это произошло в сентябре 2024 года.

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