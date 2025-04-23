Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:38, 23 апреля 2025Наука и техника

Выявлен простой способ сохранить ясность ума в старости

Age and Ageing: Физическая активность помогает сохранить когнитивные способности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Физическая активность даже в небольших дозах помогает сохранять когнитивные способности у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Австралии и исследовательского института AdventHealth. Их работа опубликована в журнале Age and Ageing.

Авторы проанализировали данные 585 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Они сопоставили время, потраченное на сон, малоподвижное поведение, легкую и умеренно-интенсивную физическую активность, с результатами тестов на память, скорость мышления и способность к планированию.

Выяснилось, что наибольший положительный эффект дает именно умеренно-интенсивная активность — та, что вызывает учащенное сердцебиение и дыхание. Даже пять минут в день такого движения (например, энергичной ходьбы или плавания) заметно улучшали скорость обработки информации, рабочую память и исполнительные функции мозга.

Интересно, что обратная зависимость также оказалась справедливой: низкий уровень активности был связан с ухудшением когнитивных показателей. Эти результаты сохранялись независимо от пола, генетических особенностей и других факторов.

Исследователи подчеркивают, что важно не только спать достаточно, но и следить за тем, как вы распределяете оставшиеся часы бодрствования. Регулярная активность — ключ к сохранению ясности ума и качества жизни в старшем возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Названа неожиданная проблема НАТО

    Росгвардейцы рассказали о количестве расстрелянных за ночь беспилотников ВСУ

    Названа характерная черта попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область

    США сорвали инициативу по расследованию якобы военных преступлений России

    Российские военные ударили по цехам производства взрывчатки в Запорожской области

    Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

    Россиян захотели обязать письменно согласовывать с соседями сдачу жилья внаем

    ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости