Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

Взрывы слышны на территории воинской части в Киржаче Владимирской области

Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на площадь в центре города стянута техника МЧС. «В Киржаче слышны взрывы», — говорится в сообщении о продолжающихся хлопках.

Ранее стало известно об эвакуации жителей двух поселков — Мирный и Барсово.

Людей попросили уехать после того, как на территории воинской части прогремели взрывы. По данным Минобороны России, причиной этому можно считать нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.