Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:43, 23 апреля 2025Россия

Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

Взрывы слышны на территории воинской части в Киржаче Владимирской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал «112»

Взрывы слышны в Киржаче Владимирской области спустя несколько часов после начала детонации боеприпасов в воинской части. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что на площадь в центре города стянута техника МЧС. «В Киржаче слышны взрывы», — говорится в сообщении о продолжающихся хлопках.

Ранее стало известно об эвакуации жителей двух поселков — Мирный и Барсово.

Людей попросили уехать после того, как на территории воинской части прогремели взрывы. По данным Минобороны России, причиной этому можно считать нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пошел прогрев». В России прокомментировали изложенный на Западе «план Путина» по остановке боевых действий на Украине

    В США упразднили группу по якобы преступлениям России в конфликте на Украине

    Адвокат по бракоразводным процессам назвал одну нелепую ошибку изменников

    Член загадочной секты стал замдиректора школы и снял десятки видео под юбками учениц

    Разгадана тайна древнего механизма

    В Крыму назвали закономерным возможное решение Запада признать полуостров российским

    Мурашко рассказал о возможности участников СВО пройти репродуктивную диспансеризацию

    Во Франции сотни военных потребовали раскрыть данные об участии в конфликте на Украине

    Стало известно о продолжающихся взрывах в Киржаче Владимирской области

    Во Владимирской области эвакуировали порядка 450 человек из-за детонации боеприпасов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости