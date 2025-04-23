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20:43, 23 апреля 2025Ценности

Жена российского миллиардера снялась в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кристина Романова

Кристина Романова. Фото: @krissroma

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова показала откровенное фото с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 354 тысячи подписчиков.

30-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре, сидя на краю яхты. Она позировала в облегающем кроп-топе горчичного оттенка и коричневых трусах с завышенной талией. Также избранница предпринимателя дополнила образ солнцезащитными очками.

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В то же время модель продемонстрировала селфи из примерочной. Так, она запечатлела себя в черном мини-платье и балетках.

Ранее в апреле Кристина Романова также обнажила ягодицы на отдыхе.

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