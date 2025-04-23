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10:49, 23 апреля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала подробности об уничтожении домов россиян по ночам

RT: ВСУ ударами из танков уничтожали дома жителей Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударами из танков уничтожали дома жителей Курской области. Подробности о ночных уничтожениях целых улиц в приграничье рассказала местная жительница Татьяна Червякова, пишет RT.

«Ночами жгли дома. Наш дом тоже весь разрушили, часть сожгли, хотя знали, что в нем старики живут. Мы были вынуждены проситься к другим людям», — вспомнила россиянка, отметив, что, как правило, ВСУ обстреливали дома из танков.

В одну из ночей были атакованы сразу несколько строений на улице. По словам россиянки, когда она побежала помогать соседям выбраться из горящего здания, к ее собственному дому подъехал танк. «Думали, мимо проедет, а он разворачивается и прямо по нам стреляет», — отметила она.

Червякова рассказала, что они с мужем в момент обстрела прятались под лавкой у дома, где пролежали еще несколько часов, боясь подняться. В итоге пенсионеры получили осколочные ранения. Россиянка рассказала, что несколько дней боролась за жизнь мужа, но спасти его не удалось.

Похоронить мужчину не получилось, его тело поместили в сарай вместе с другими не выжившими односельчанами. По словам россиянки, из Новоивановки до сих пор не могут вывезти 11 не переживших оккупацию мирных жителей, смерть которых наступила либо от ранений, либо из-за проблем со здоровьем.

Ранее командир пятой роты второго батальона добровольческого отряда «БАРС-Курск» с позывным Борода сообщал, что ВСУ использовали артиллерию для удара по другим гражданским объектам, в числе которых и медицинские учреждения.

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