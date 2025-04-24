Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

Российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выиграл награду престижного международного кинофестиваля в Пекине. Результаты конкурса появились на сайте фестиваля.
Фильм режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли стал лауреатом 15-го Пекинского кинофестиваля в секции «Фокус на будущее»: картина получила специальный приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».
На сцену за наградой поднялся сам постановщик.
«Сложно воспроизвести историческую эпоху, а еще сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших художников по костюмам за то, что сделали это все возможным!» — сообщил Умаров со сцены.
Ранее стало известно, что звезда «Пророка» Илья Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Он получил два ножевых ранения.