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16:25, 24 апреля 2025Культура

Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

Фильм «Пророк» получил приз за костюмы на Пекинском международном кинофестивале
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Российский фильм «Пророк. История Александра Пушкина» выиграл награду престижного международного кинофестиваля в Пекине. Результаты конкурса появились на сайте фестиваля.

Фильм режиссера Феликса Умарова с Юрой Борисовым в главной роли стал лауреатом 15-го Пекинского кинофестиваля в секции «Фокус на будущее»: картина получила специальный приз Valentino за «Креативный дизайн костюмов».

На сцену за наградой поднялся сам постановщик.

«Сложно воспроизвести историческую эпоху, а еще сложнее найти параллель между временем Пушкина и нашим временем. Хочу поблагодарить наших художников по костюмам за то, что сделали это все возможным!» — сообщил Умаров со сцены.

Ранее стало известно, что звезда «Пророка» Илья Дель попал в больницу после ссоры с подругой. Он получил два ножевых ранения.

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