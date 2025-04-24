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20:56, 24 апреля 2025Силовые структуры

Избившему российских силовиков американцу ужесточили приговор

Суд увеличил срок до 8 лет для американца Гилмана, напавшего на силовиков в РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Архипов / РИА Новости

Воронежский областной суд на один год увеличил срок заключения для американца Роберта Гилмана, осужденного в России за избиения сотрудников силовых ведомств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Гражданину США окончательно назначили наказание в виде 8 лет и 1 месяца колонии строгого режима.

7 октября 2024 года суд установил, что Гилман 30 сентября и 16 октября 2023 года во время проверок дважды ударил инспектора колонии, а 27 октября того же года подрался со следователем. При переводе в СИЗО он ударил сотрудника изолятора во время досмотра его вещей.

Эти преступления были им совершены во время отбытия срока по первому приговору за нападение на силовика.

Ранее сообщалось, что Гилман, осужденный на семь лет, назвал приговор зверством и пообещал обжаловать его. Прокуратура же, напротив, посчитала решение суда слишком мягким и попросила его ужесточить.

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