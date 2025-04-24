Келлог оценил переговоры с представителями Киева в Лондоне

Спецпосланник США Кит Келлог назвал переговоры с Украиной в Лондоне позитивными

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог оценил встречу с представителями Киева в Лондоне. На своей странице в соцсети X он назвал состоявшиеся переговоры «позитивными».

«Позитивные переговоры в Лондоне с Андреем Ермаком», — написал Келлог.

Он добавил, что пришло время «двигаться вперед» в части предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская делегация на переговорах с США в Лондоне обсудила полное прекращение огня как условие для начала мирного процесса, при этом указав на неприемлемость уступок по вопросам суверенитета и территориальной целостности.