Костин предсказал сроки снижения ключевой ставки

Костин: Есть основания для снижения ключевой ставки к концу 2025 года

Банк России будет удерживать ключевую ставку достаточно долго, однако к концу 2025 года есть основания ее постепенно уменьшать. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Его процитировали «Ведомости».

В банке полагают, что к концу года «ключ» может дойти примерно до 19 процентов и продолжит снижаться в течение следующих двух лет. При этом Костин призвал не забывать, что высокие ставки считаются особенно эффективным инструментом в борьбе с инфляцией по всему мире, а не только в РФ. Кроме того, регулятор не располагает большим количеством других инструментов, которыми он мог бы воспользоваться ради достижения этой цели.

Ранее появился прогноз о том, что Центральный банк РФ, возможно, пойдет на символическое снижение ключевой ставки. Речь идет об ее уменьшении на 0,5 процентных пункта. Впрочем, более вероятным экономисты считают сохранение ставки на нынешнем уровне.

Опрос аналитиков, проведенный самим ЦБ, также показал, что абсолютное большинство из них ждут, что «ключ» останется на 21 проценте.