Москвичи устали от вычурных садов и захотели естественной природы

Дендролог Ардатов: Москвичи захотели видеть естественную природу во дворах ЖК

Жители столицы устали от вычурных регулярных садов, классических клумб и розариев — вместо этого они хотели быть как можно ближе к естественной природе. Об этом «Ленте.ру» рассказал дендролог, ландшафтный архитектор и фитодизайнер архитектурного бюро Scape Максим Ардатов.

Городские власти и девелоперские компании все чаще выбирают растения, адаптированные к климату региона. Так можно сформировать стабильное озеленение, которое не только отвечает эстетическим запросам, но и требует гораздо меньше затрат на дальнейшее обслуживание. Такой подход экономит расходы: теперь жильцам и управляющей компании (УК), например, не нужно тратиться на частую замену экзотических растений или дорогостоящий сезонный уход за особенно капризными видами.

Также приходится следовать новому тренду на поиск решений для снижения температур в городе, который возник из-за быстро меняющегося климата. Архитектурные бюро ведут подбор растений, обращая внимание на засухоустойчивые, жаростойкие и дающие тень. «Эффект городского "острова" тепла теперь позволяет даже посадить гинкго в Москве. Но мы все равно живем в регионе, где есть холодное время года и снегопады. Всегда учитываем сезонность, продумываем пейзажи, в том числе — зимние эффекты, и не только с помощью хвойных видов», — рассказал Ардатов.

Фото: Dar

Ландшафтные архитекторы также стараются создавать уникальные садовые объекты, чтобы они не были сделаны «под копирку». Это касается выбора растений, проектирования зон благоустройства, оборудования и освещения, а также малых архитектурных форм.

Застройщики стараются заполнить придомовые территории жилых комплексов (ЖК) максимальным объемом здоровой устойчивой зелени. В топе популярных растений Москвы: крупнолистные липы, клены Фримана, сосны и декоративные яблони, рассказал архитектор. Также москвичам нравятся немного забытые, ностальгические, растения, например, белая акация (робиния) или ароматный долгоцветущий шиповник морщинистый.

Также застройщики стараются высаживать наименее аллергенные растения. «Актуальный запрос горожан — снижение аллергенного индекса. Поэтому мы всегда стремимся использовать гипоаллергенные растения. Особенно, если территория озеленения занимает большую площадь, как в жилом проекте Solos у парка «Сокольники», где зеленые зоны охватят 6,8 тысячи квадратных метров. Для этого проекта мы выбрали безобидный китайский тополь, который не дает пуха, белую акацию, калину, боярышник, пузыреплодник, спирею серую и другие привычные и неприхотливые виды, соответствующие природной стилистике «Сокольников». Такая мягкая интеграция создаст эффект плавного перехода парка в город, сохраняя статус одного из самых зеленых районов Москвы», — рассказала коммерческий директор Dar Анна Усатова.

Проектировщики также начали использовать «умное» озеленение. Например, растения с помощью современных технологий можно высаживать не только весной и осенью, в короткие периоды после выкопки на полях при прохладной погоде, но также летом. Благодаря этому отпадает необходимость в травмирующих зимних посадках. Современное декоративное и функциональное уличное освещение сегодня можно подобрать так, чтобы не было лишней «засветки», и оно не вредило биоритмам людей, птиц и насекомых в городе, объяснил специалист. По словам Ардатова, применение инновационных технологий напрямую зависит от готовности девелопера инвестировать — в настоящее время таких объектов становится все больше.

Чтобы по-настоящему эффективно работать с озеленением в мегаполисе, важен анализ всех условий, а это история локации, почва, климат, расположение объектов с точки зрения затененных и светлых мест, а также дальнейший уход. Так, если места для высаживания совсем мало, следует посадить одно дерево или куст, затем выбрать ему растения-компаньоны. Набирают популярность также «тайные сады» и многоярусное озеленение.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев заявил, что Москва прикладывает многочисленные усилия для поддержания экологии и развития зеленой инфраструктуры в городе. Среди программ для поддержания экологии он отметил частичный переход общественного транспорта на электрическую энергию, электробусы, развитие зеленой инфраструктуры, велодорожки и места для занятий спортом.