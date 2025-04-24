Мужчина надел огромный костюм кроншнепа и прошел так 85 километров по необычной причине

В Британии мужчина надел огромный костюм птицы из-за угрозы исчезновения ее вида

В Великобритании мужчина по имени Мэтт Тревельян прогулялся в огромном костюме кроншнепа, чтобы привлечь внимание к угрозе исчезновения птиц. Об этом пишет New York Post со ссылкой на информационное агентство SWNS.

46-летний любитель птиц рассказал, что сделал костюм из бамбука, муслина и полистирола сам за три дня. Его высота составила 2,7 метра, длина клюва — 3,6 метра. После Тревельян надел костюм и прошел в таком виде 85 километров по национальному парку Йоркшир-Дейлс. Его путешествие длилось два дня. Тревельяна сопровождали родственники и друзья. «В костюме было довольно просто ходить, так как он был очень легким», — рассказал мужчина.

Тревельян работает в природоохранных проектах. Необычный выбор костюма он объяснил любовью к кроншнепу, чья популяция в Британии стремительно падает. Сейчас в стране осталось всего 58 тысяч особей этого вида.

«Им нравятся тихие поля с высокой травой, но эти поля часто используются фермерами для производства силоса, — объяснил исчезновение кроншнепов Тревельян, — в процессе тракторы измельчают яйца или размалывают птиц». Кроме того, гнезда птиц разоряют вороны и лисицы, расплодившиеся в Великобритании. Тревельян отметил, что целью его перфоманса было вдохновить людей заботиться о природе.

Ранее сообщалось, что житель Японии, который с детства мечтал стать собакой и потратил два миллиона иен на создание реалистичного костюма животного, может закрыть собственный зоопарк. Причиной стала его низкая посещаемость.

