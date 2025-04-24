Названа самая популярная зона Крыма у российских туристов

Южный берег Крыма назван самой популярной у туристов зоной для отдыха

Южный берег Крыма назван самой популярной у туристов зоной для отдыха. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий в рамках пресс-тура, организованного ведомством.

По его словам, именно на этот берег традиционно приходится 50 процентов всего турпотока на полуостров. Далее по популярности идут Западное побережье (25 процентов) и Восточное (15 процентов). «Востребован и центр полуострова — Бахчисарайский и Симферопольский районы», — заключил Ганзий.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым начал возвращаться к показателям 2021 года — 9,5 миллиона человек. В 2022 году турпоток снизился, однако в новом сезоне в Крыму подготовлены более 1,2 тысячи гостиниц и санаториев.