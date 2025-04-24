Объем переводов через СБП вырос вдвое

ЦБ: Россияне в январе—марте перевели по СБП 22,6 триллиона рублей

Банк России подвел итоги работы Системы быстрых платежей (СБП) в первом квартале 2025 года. Согласно данным, которые приводит регулятор, объем переведенных гражданами средств вырос по сравнению с аналогичным периодом годичной давности более чем вдвое, до 22,6 триллиона рублей.

Всего с января по март россияне провели через СБП свыше четырех миллиардов операций. Их число год к году также резко выросло — в 1,6 раза.

Также в материалах ЦБ говорится, что 40 процентов от общего числа переводов по СБП в указанный период пришлось на перечисление средств клиентами между их счетами в различных банках.

С мая 2024 года россияне могут переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии между своими счетами в разных кредитных организациях посредством СБП. По данным на начало текущего года у граждан также была возможность переводить при помощи этой системы деньги в девять иностранных государств.