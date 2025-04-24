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09:33, 24 апреля 2025Экономика

Жители российского региона из-за запретов поехали за спиртным в соседние области

«Ъ»: Жители Вологодской области начали скупать алкоголь в соседних регионах
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Введенные в Вологодской области ограничения на продажу спиртного в будни привели к сокращению реализации алкогольных напитков на 27,2 процента в годовом выражении, что выше среднего уровня, однако одновременно в соседних регионах наблюдается противоположная динамика. Об этом со ссылкой на данные участников рынка пишет «Коммерсантъ».

В целом по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) продажи алкоголя крепостью более девяти процентов (без учета сидра, пуаре и медовухи) упали на 17,6 процента. Между тем в Ленинградской и Архангельской областях падение составило 15,2 и 16,8 процента. По всей стране сокращение составляет 19,4 процента.

Директор аналитического агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз предположил, что жители Вологодской области могли поехать за алкоголем в соседние регионы, что и обеспечило там менее выраженное снижение. Такого же мнения придерживается независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. По его мнению, компенсация спада продаж в Вологодской области за счет соседних регионов продолжится и в будущем.

В рамках вологодской антиалкогольной кампании, затеянной губернатором Георгием Филимоновым, с 1 марта этого года легальная продажа спиртного в будние дни возможна только с 12:00 по 14:00. На этом фоне в регионе массово закрываются алкомаркеты, что снижает доступность алкоголя.

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Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам «Татспиртпрома» Юрий Карякин отметил, что оценивать ограничения без учета продаж самогонных аппаратов и отравлений суррогатным алкоголем было бы некорректным. Другие эксперты обращают внимание, что спад потребления спиртного, если он есть, может быть временным, пока рынок не приспособится к запретам и не научится их обходить.

В середине апреля Филимонов заявил, что из-за новых требований в Вологодской области закрылись 220 алкомаркетов, что составляет 33 процента от их количества на начало года. По его мнению, такая динамика позволяет рассчитывать на достижение цели в виде «трезвой и безопасной Вологодчины» и повышение туристической привлекательности региона.

СМИ отмечают, что в регионе расцветает нелегальный рынок спиртного. Продажами занялись таксисты и женщины пожилого возраста, популярность спиртовых настоек в аптеках выросла, а в точках по продаже разливных напитков предлагают крепкий алкоголь в кофейных стаканчиках.

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