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14:52, 24 апреля 2025Экономика

Путин заявил о резком росте госрасходов

Путин: Расходы российского бюджета выросли на 25 процентов в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

По итогам первых трех месяцев 2025 года суммарные объемы расходов российского бюджета увеличились на 25 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О резком росте государственных трат заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

На этом фоне, подчеркнул глава государства, дефицит федерального бюджета за отчетный период достиг отметки в 2,2 триллиона рублей. При этом резкий рост расходов Путин назвал «сознательным» решением правительства. Подобная мера была необходима, чтобы все российские ведомства «своевременно совершили необходимые действия, чтобы до конца года у нас ритмично шла работа», резюмировал он в ходе выступления на совещании по экономическим вопросам.

Наиболее заметный рост госрасходов был зафиксирован в первые два месяца 2025 года. По итогам января-февраля показатель, по оценке Казначейства РФ, составил примерно 7,764 триллиона рублей, тогда как доходы — только 3,923 триллиона. В результате дефицит федбюджета за отчетный период оказался на уровне в 3,841 триллиона.

Эксперты связывают значительное превышение расходов российского бюджета над доходами в первую очередь с растущими тратами военно-промышленного комплекса. В Минфине объясняли подобную динамику опережающим финансированием в январе. Последнее было связано в том числе с «оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам».

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