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13:54, 24 апреля 2025Экономика

Трамп назвал причину возможного бегства богачей из США

Трамп: Самые богатые люди США покинут страну из-за налога на миллионеров
Кирилл Луцюк

Фото: Leah Millis / Reuters

Повышение в США налога на миллионеров приведет к тому, что они переедут в другие государства. Об этом предупредил глава Белого дома Дональд Трамп. Его процитировало издание Bloomberg.

По его словам, те страны, которые прибегали к таким мерам, теряли своих богатых граждан, что оборачивается скверным результатом, так как состоятельные платят налоги. Иными словами, как пояснил президент, такая политика оказывается разрушительной.

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Поводом для этих комментариев стали дискуссии среди республиканцев, касающиеся повышения налоговой ставки с 37 до 40 процентов для тех американцев, которые зарабатывают от миллиона долларов. Некоторые однопартийцы Трампа полагают, что такие шаги были бы полезны в противостоянии с Демократической партией на промежуточных выборах. Критики республиканцев пеняют ему на то, что они оплачивают налоговые льготы для богатых за счет бедных жителей США. Однако истеблишмент Республиканской партии не принял идею о повышении налогов. Как заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, «слоны» будут работать против этой идеи.

Между тем расчеты показывают, что ставка налога в 40 процентов на доход свыше миллиона долларов принесла бы бюджету США около 400 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

Ранее администрация президента Трампа собралась лишить Гарвард права не платить налоги. Такое может случиться, если это учебное заведение лишится соответствующего статуса.

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