Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 24 апреля 2025Мир

Трамп решил реформировать высшее образование в США

Bloomberg: Трамп подпишет указы, реформирующие высшее образование в США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент Дональд Трамп подпишет несколько исполнительных указов, направленных на реформирование высшего образования, таким образом усиливая влияние на колледжи и университеты по всей территории США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Один из указов предписывает министру образования пересмотреть услуги по аккредитации высшего образования, которые подтверждают действительность школ и программ для работодателей и кредиторов. (...). Еще один указ грозит прекращением финансирования высших учебных заведений, которые не раскрывают источники иностранных денег», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, эти действия являются еще одним шагом администрации по изменению внутренней политики учебных заведений, в число которых входит борьба с антисемитизмом в кампусах.

22 апреля Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за блокировки финансирования на 2,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в 51-страничной жалобе содержится просьба отменить решение и признать его незаконным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС заявил Трампу о неготовности признать Крым российским

    Иностранный самолет объявил сигнал срочности в небе над Россией

    ЕС испугался признания США Крыма за Россией

    Российскую школьницу удалили с ЕГЭ за одну надпись на руке

    Медведева сравнила заработок во время спортивной карьеры и после

    Следователи узнали об убийстве ВСУ жителя хутора в Курской области

    Американский ветеран предложил вновь праздновать встречу США и СССР на Эльбе

    Популярная телезвезда показала фигуру в купальнике

    В России высмеяли образ не способных контролировать даже Украину всемогущих США

    Налоговая ликвидирует бизнес лишенных российского гражданства комиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости