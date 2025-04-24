Трамп решил реформировать высшее образование в США

Bloomberg: Трамп подпишет указы, реформирующие высшее образование в США

Президент Дональд Трамп подпишет несколько исполнительных указов, направленных на реформирование высшего образования, таким образом усиливая влияние на колледжи и университеты по всей территории США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Один из указов предписывает министру образования пересмотреть услуги по аккредитации высшего образования, которые подтверждают действительность школ и программ для работодателей и кредиторов. (...). Еще один указ грозит прекращением финансирования высших учебных заведений, которые не раскрывают источники иностранных денег», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, эти действия являются еще одним шагом администрации по изменению внутренней политики учебных заведений, в число которых входит борьба с антисемитизмом в кампусах.

22 апреля Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за блокировки финансирования на 2,2 миллиарда долларов. Отмечается, что в 51-страничной жалобе содержится просьба отменить решение и признать его незаконным.