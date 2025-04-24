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10:03, 24 апреля 2025Россия

В Кремле рассказали о планах Путина ко Дню Победы

Дмитрий Песков: Путин ко Дню Победы планирует мероприятия с участниками СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин ко Дню Победы планирует мероприятия с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, какие именно это будут мероприятия.

В начале апреля секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что поддержка ветеранов спецоперации должна выйти на новый уровень.

Ранее, в марте, премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что правительство в короткие сроки отработает инициативы Путина по СВО.

В начале марта президент России образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники спецоперации на Украине и их семьи.

ЖЗЛ
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