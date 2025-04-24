В Кремле рассказали о планах Путина ко Дню Победы

Дмитрий Песков: Путин ко Дню Победы планирует мероприятия с участниками СВО

Президент России Владимир Путин ко Дню Победы планирует мероприятия с участниками специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь главы государства не стал рассказывать, какие именно это будут мероприятия.

В начале апреля секретарь Госсовета Алексей Дюмин подчеркнул, что поддержка ветеранов спецоперации должна выйти на новый уровень.

Ранее, в марте, премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что правительство в короткие сроки отработает инициативы Путина по СВО.

В начале марта президент России образовал комиссию Госсовета по поддержке ветеранов боевых действий, в числе которых — участники спецоперации на Украине и их семьи.