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17:57, 24 апреля 2025Экономика

В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

В Курске родственники захотели продать квартиру с бабушкой
Мария Черкасова

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В Курске родственники захотели продать квартиру, в которой живет 70-летняя Надежда Талдыкина. Об этом сообщают «Курские известия».

Жилье находится в доме на улице Дружбы. Известно, что квартира, в которой живет пожилая женщина, оформлена на дочь ее племянницы. История началась с того, что у владелицы квартиры накопились долги за коммунальные услуги, кроме того, на нее был оформлен кредит в размере 200 тысяч рублей на ремонт.

Племянница навещала женщину в больнице, где та лечилась от алкоголизма. Она предложила Талдыкиной перебраться к ним в квартиру на улице Дейнеки. Пенсионерка согласилась переехать. За уход и проживание она отдавала родственникам большую часть своей пенсии. Через три месяца племянница предложила Талдыкиной переоформить квартиру, чтобы жилье не забрали за долги по кредиту и коммуналке. Сделать собственницей было предложено дочь племянницы. В обмен женщине пообещали уход и закрыть ее долги. Известно, что родственники заплатили за часть кредита и закрыли коммунальные долги женщины.

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В договоре купли-продажи было прописано, что женщина имеет право проживать в квартире на улице Дружбы, поскольку это ее единственное жилье. Также там отмечено, что пенсионерка якобы получила за квартиру 2,85 миллиона рублей. При этом сама пенсионерка сообщила, что ее возили на оформление документов в состоянии алкогольного опьянения. После сделки отношения пенсионерки и родственников ухудшились, и сын увез ее в проданную родственникам квартиру.

Сын пенсионерки потребовал вернуть ей квартиру, после чего племянница Талдыкиной сообщила, что требует 1 миллион рублей за работы в квартире. После этого пенсионерка обратилась в суд с просьбой признать сделку недействительной, однако проиграла его — там посчитали, что женщина получила деньги, ведь есть расписка об их получении и два свидетеля.

В настоящее время родственники пытаются продать квартиру за 3,2 миллиона рублей. В объявлении указано, что в квартире «проживает бабушка», которая «не собственница, доли не имеет». Потенциальным покупателям предлагают «создать условия», чтобы пенсионерка «сама убежала». Родственники отключили женщине коммуникации, сняли унитаз и запенили канализационную трубу. Пенсионерке помогают соседи и представители коммунальных служб — приносят еду и выносят ведро, которая она использует как унитаз.

Ранее 70-летняя жительница Санкт-Петербурга рассталась почти с 22 миллионами рублей после встречи с телефонными мошенниками.

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