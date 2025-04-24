В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

В Алтайском заповеднике заметили голодную «панду»

В Алтайском заповеднике среди медведей, вышедших на первую траву, заметили самца необычного окраса. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Медведица с тремя медвежатами и медведь вышли в прителецкую тайгу кормиться и попали на видео. Сотрудников заповедника тут же привлек внешний вид молодого самца. Его черно-светлая окраска напомнила им панду. Так они и стали его называть. На видео голодный медведь с большим аппетитом поедает траву.

Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин отметил, что яркая окраска позволит выделять «панду» среди других медведей и пристальнее следить за ним. «Все это даст ценный материал для изучения особенности поведения животных на территории Алтайского заповедника», — объяснил он.

По словам Калинкина, первая зеленая трава — основная пища медведей весной. Многие склоны Алтайского заповедника уже покрылись зеленью, и животные стали активно срывать ее после выхода из берлоги.

Ранее сообщалось, что гималайская медведица с двумя медвежатами попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. «На кадрах медвежата будто танцуют, но на самом деле они осматриваются и, не отходя от мамы, осторожничают», — рассказали авторы публикации.