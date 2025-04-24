Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:19, 24 апреля 2025Моя страна

В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

В Алтайском заповеднике заметили голодную «панду»
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Алтайском заповеднике среди медведей, вышедших на первую траву, заметили самца необычного окраса. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Медведица с тремя медвежатами и медведь вышли в прителецкую тайгу кормиться и попали на видео. Сотрудников заповедника тут же привлек внешний вид молодого самца. Его черно-светлая окраска напомнила им панду. Так они и стали его называть. На видео голодный медведь с большим аппетитом поедает траву.

Ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин отметил, что яркая окраска позволит выделять «панду» среди других медведей и пристальнее следить за ним. «Все это даст ценный материал для изучения особенности поведения животных на территории Алтайского заповедника», — объяснил он.

Материалы по теме:
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022

По словам Калинкина, первая зеленая трава — основная пища медведей весной. Многие склоны Алтайского заповедника уже покрылись зеленью, и животные стали активно срывать ее после выхода из берлоги.

Ранее сообщалось, что гималайская медведица с двумя медвежатами попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. «На кадрах медвежата будто танцуют, но на самом деле они осматриваются и, не отходя от мамы, осторожничают», — рассказали авторы публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-командующий 58-й армией Попов получил срок и лишен звания. Кто из генералов и чиновников Минобороны находится под следствием?

    В России отреагировали на призыв Трампа прекратить удары по Киеву

    В России предложили ввести праздник в честь котов

    Бойцы «Азова» расправились с боевиком РДК за изнасилование мобилизованных

    Риск распространения холеры в России после завоза из Индии оценили

    Фильм «Пророк» выиграл награду международного кинофестиваля

    Зеленский уволил главу Херсонской ВГА

    В российском заповеднике голодная «панда» попала на видео

    Жительницу Донецка осудили на 13 лет за госизмену

    В России представили кроссовки со сковородками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости