В США подсчитали едва сводящую концы с концами молодежь

CNBC: Двое из пяти молодых американцев едва сводят концы с концами

В США двое из пяти молодых людей в возрасте до 30 лет признаются, что едва сводят концы с концами. Это показал опрос, проведенный Гарвардским институтом политики в период с 14 по 25 марта 2025 года. Его результаты процитировал канал CNBC.

Социологи изучили ответы более двух тысяч респондентов. Оказалось, что в названной возрастной группе сильнее всего от финансовой незащищенности страдают женщины, латиноамериканцы и лица без высшего образования. В самом выгодном положении выпускники колледжей.

Итоги опроса во многом совпали с результатами других исследований, выявивших возросшую нагрузку на поколение Z, которое обычно определяется как взрослые в возрасте от 18 до 28 лет. Credit One Bank в январе 2025 года выяснил, что 39 процентов взрослых представителей поколения Z испытывают стресс из-за своих финансов. Это оказалось самым высоким показателем среди всех поколений.

Ранее появился прогноз, что решение властей США резко повысить пошлины на китайский импорт обернется серьезным ростом цен на детские товары, что ударит по малообеспеченным многодетным американцам.