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14:25, 24 апреля 2025Экономика

Пошлины Трампа назвали ударом по бедным американцам

Глава Babylist Гордон: Пошлины США приведут к резкому удорожанию детских товаров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Резкое повышение импортных пошлин США на китайскую продукцию приведет к заметному удорожанию детских товаров, что станет ударом по малообеспеченным многодетным американцам. Об этом заявила генеральный директор маркетплейса и сервиса для молодых родителей Babylist Натали Гордон. Ее слова приводит журнал Wired.

Ужесточение таможенной политики президента США Дональда Трампа, отметила она, фактически стало налогом на детей для представителей бедных слоев американского населения. Эксперт напомнила, что рынок детских товаров Соединенных Штатов в значительной степени зависит от поставок из Китая. Повышение импортных пошлин до 145 процентов приведет к удорожанию ряда продукции, включая детскую одежду, обувь, средства ухода, игрушки.

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Наиболее заметным будет подорожание в особенно уязвимых сегментах. Речь идет, в частности, о детских автокреслах (доля КНР составляет 87 процентов) и колясках. Гордон отметила, что китайские экспортеры уже начали уведомлять американских заказчиков о предстоящем росте отпускных цен на свою продукцию. Один бренд колясок сейчас рассматривает возможность повышения стоимости на популярные модели на 300-400 долларов, резюмировала глава Babylist.

В апреле Трамп неоднократно повышал импортные пошлины на китайские товары. В результате сейчас суммарная ставка составляет 145 процентов от таможенной стоимости продукции. Резкое ужесточение таможенной политики глава Белого дома объяснил «неуважением Пекина к мировому рынку». Власти КНР в ответ подняли пошлины на американские товары до 125 процентов и заверили, что будут бороться до конца в торговой войне с Вашингтоном.

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