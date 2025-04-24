19FortyFive: Российский Ту-160 можно описать одним словом — незаменимый

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 можно охарактеризовать одним словом — незаменимый. Об этом заявляет американское издание 19FortyFive.

Обозреватель Стив Балестриери пишет, что сверхзвуковой самолет с крылом изменяемой стреловидности способен переносить до 13 крылатых ракет в неядерном оснащении. «На самом деле, многие эксперты по России описывают этот бомбардировщик одним словом — незаменимый», — говорится в публикации.

Обозреватель напоминает, что Ту-160 оснащен четырьмя двигателями НК-32, позволяющими самолету развивать скорость 2,05 числа Маха. «Ту-160М имеет дальность полета без дозаправки 12 тысяч километров и практический потолок 16 километров», — пишет автор.

Ранее в публикации 19FortyFive заметили, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который из-за характерных очертаний называют «Белым лебедем», остается опасной платформой.

В январе американский журнал The National Interest написал, что модернизация российских Ту-160 указывает на несостоятельность подхода США к отношениям с РФ.