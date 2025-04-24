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17:40, 24 апреля 2025Экономика

Вероятность рецессии в США оценили

МВФ: Риск рецессии в США вырос почти до 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Экономика США показывает возрастающий риск рецессии. Об этом предупредила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристаллина Георгиева. Ее процитировало ТАСС.

Она уточнила, что в настоящее время ни один из сегментов американской экономики не показал такого спада, который мог бы стать причиной падения темпов роста США до отрицательных значений. Так что пока о рецессии речи не идет. Но риск ее наступления вырос до 37 процентов.

Георгиева отметила, что фонд уже понизил прогноз по темпам роста ВВП США до 1,8 процента. Прежде МВФ надеялся на 2,7 процента. Факторов, которые бы обеспечили американской экономике рост и движение вперед, пока не наблюдается.

Руководитель МВФ подчеркнула, что перспективы роста зависят от того, насколько быстро закончится период неопределенности и будут урегулированы торговые споры.

Ранее МВФ заявил об ухудшении перспектив таких крупных азиатских экономик, как Китай, Индия и Япония. Кроме того, был снижен прогноз роста мировой торговли.

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