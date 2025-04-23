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09:11, 23 апреля 2025Экономика

МВФ ухудшил прогноз по росту основных экономик Азии

CNBC: МВФ ухудшил прогнозы по росту экономик Китая, Индии и Японии
Кирилл Луцюк

Фото: Go Nakamura / Reuters

Торговая напряженность и высокая политическая неопределенность ухудшила перспективы таких экономических гигантов Азии, как Китай, Индия и Япония. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде (МВФ). Выводы его экспертов процитировал канал CNBC.

Оказалось, что фонд ухудшил прогнозы относительно роста китайского ВВП на 2025 год с 4,6 процента в январе до 4 процентов в апреле. Для Индии соответствующий показатель понижен с 6,5 процента до 6,2 процента. Отмечается, что официально власти Китая намерены добиться пятипроцентного роста в этом году. Нью-Дели собирается достичь роста в размере 6,5 процента.

Кроме того, МВФ понизил прогноз по росту японской экономики с 1,1 процента до 0,6 процента.

Ранее швейцарский банк UBS Group изменил прогноз относительно перспектив китайского ВВП в текущем году. Если раньше речь шла о росте в размере 4 процентов, то обновленная оценка составляет 3,4 процента. Причиной такого ухудшения ожиданий стали пошлины США на китайский импорт.

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