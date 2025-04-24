Внешний долг России упал до рекордно низких значений

ЦБ: В 2024 году внешний долг России относительно ВВП опустился до 13 процентов

По итогам 2024 года внешний долг России по отношению к ВВП дошел до 13 процентов, что стало рекордно низким показателем. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Банка России.

По сравнению с 2023 годом данный показатель снизился на три процентных пункта. Отмечается, что в целом российская внешняя задолженность по итогам 2024 года оценивается в 290,3 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось о резком росте внешнего долга России в первом квартале 2025 года. По состоянию на 1 апреля он вырос до 312,4 миллиарда долларов. За три месяца его значение увеличилось на 22,1 миллиарда.

В конце января регулятор сообщал, что по итогам 2024 года уровень внешнего долга в расчете на душу населения рекордно сократился. Его уровень впервые с 2005 года опустился ниже двух тысяч долларов.