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12:24, 24 апреля 2025Мир

Захарова раскритиковала идею посредничества ООН в украинском кризисе

Захарова назвала странной идею посредничества ООН в украинском кризисе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала идею посредничества ООН в урегулировании украинского кризиса. Ее заявление, прозвучавшее в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Говорить о потенциальной посреднической роли секретариата ООН в украинском кризисе как-то даже странно», — сказала она.

По словам Захаровой, служащие ООН часто предпочитают выступать в роли проводников западной пропаганды и участвуют таким образом в давлении на государства-члены организации. Она отметила, что генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш и его подчиненные нередко превышают собственные полномочия и даже «встраиваются в русофобский фронт».

Ранее Захарова рассказала, что власти США согласовали мемориальную церемонию по случаю встречи советских и американских войск на реке Эльба в апреле 1945 года. Тем самым, по ее словам, Соединенные Штаты продемонстрировали в этом вопросе большую адекватность, чем европейские страны.

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