Американцам предложили понюхать волосатые подмышки прямо на улице

NYP: Бренд Billie предложил понюхать фото волосатых подмышек прямо на улице

Косметический бренд Billie предложил американцам понюхать волосатые подмышки прямо на улице. Подробности публикует New York Post (NYP).

На одной из улиц Нью-Йорка появились баннеры, на которых запечатлены женские подмышки с волосами. При этом на фото напечатана инструкция: «Потри и понюхай». Таким образом марка представила потенциальным покупателям новый аромат своего бестселлера — дезодоранта All Day Deodorant.

В июле 2023 года блогерша перестала брить тело и удивила подписчиков внешностью. Инфлюэнсер Холли Бет призналась, что перестала удалять растительность на коже и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах она показала длинные темные волосы, расположенные в области подмышек. «Я думаю, что женщины с волосатыми подмышками обладают удивительной красотой, и это сексуально», — заявила она.