Американцам предложили понюхать волосатые подмышки прямо на улице

Косметический бренд Billie предложил американцам понюхать волосатые подмышки прямо на улице. Подробности публикует New York Post (NYP).
На одной из улиц Нью-Йорка появились баннеры, на которых запечатлены женские подмышки с волосами. При этом на фото напечатана инструкция: «Потри и понюхай». Таким образом марка представила потенциальным покупателям новый аромат своего бестселлера — дезодоранта All Day Deodorant.
В июле 2023 года блогерша перестала брить тело и удивила подписчиков внешностью. Инфлюэнсер Холли Бет призналась, что перестала удалять растительность на коже и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах она показала длинные темные волосы, расположенные в области подмышек. «Я думаю, что женщины с волосатыми подмышками обладают удивительной красотой, и это сексуально», — заявила она.