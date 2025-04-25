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20:42, 25 апреля 2025Ценности

Американцам предложили понюхать волосатые подмышки прямо на улице

NYP: Бренд Billie предложил понюхать фото волосатых подмышек прямо на улице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: nypost.com

Косметический бренд Billie предложил американцам понюхать волосатые подмышки прямо на улице. Подробности публикует New York Post (NYP).

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На одной из улиц Нью-Йорка появились баннеры, на которых запечатлены женские подмышки с волосами. При этом на фото напечатана инструкция: «Потри и понюхай». Таким образом марка представила потенциальным покупателям новый аромат своего бестселлера — дезодоранта All Day Deodorant.

В июле 2023 года блогерша перестала брить тело и удивила подписчиков внешностью. Инфлюэнсер Холли Бет призналась, что перестала удалять растительность на коже и продемонстрировала свой внешний вид. На размещенных кадрах она показала длинные темные волосы, расположенные в области подмышек. «Я думаю, что женщины с волосатыми подмышками обладают удивительной красотой, и это сексуально», — заявила она.

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