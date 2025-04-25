Гигантские креветки из Азии захотели выращивать на юге России

Гигантские креветки Розенберга захотели выращивать на юге России

Гигантские пресноводные креветки Розенберга, в основном обитающие в юго-восточной части Азии, захотели выращивать на юге России. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Как отмечается, ученые хотят наладить производство креветок в условиях Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. В целом они уверены в скором успехе на этом поприще.

В России постоянно увеличивается спрос на креветки, указали специалисты. На фоне этого и появилась идея создать свое дело на юге страны.

«В настоящее время на базе аквариального комплекса Центра аквакультуры Азово-Черноморского филиала ВНИРО проводится преднерестовое выдерживание производителей», сказано в сообщении. Исследователи также указали, что успешно провели нерест самки-производителя и выполняют сейчас подращивание личинок.

Если креветка приживется, то сможет выйти на российский рынок. Также она станет достойной заменой иностранным производителям.

Креветка Розенберга является пресноводным видом, длина которого достигает до 320 миллиметров, а вес — 200-250 граммов. Естественный ареал обитания — тропические пресноводные водоемы Азии. Успешно производят такие креветки сегодня Китай, Бангладеш, Бразилия, Вьетнам, Индия, Малайзия, Тайвань и Эквадор. Россия же может попытаться наладить и свое дело.

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