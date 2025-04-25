Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:56, 25 апреля 2025Мир

Кипрский журналист высмеял антироссийскую политику Евросоюза

Журналист Христофору высмеял высказывание фон дер Ляйен о России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Кипрский журналист Алекс Христофору высмеял слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия якобы пыталась воспользоваться зависимостью Евросоюза от газа. Об этом он написал в соцсети X.

«Поэтому мы решили ввести санкции против России 17 раз, отрезать ЕС от российского газа», — подчеркнул он.

Христофору также отметил, что своей политикой Евросоюз «приблизил Россию к Китаю и обеспечил экономике РФ рост на 4,5 процента».

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет запретить фирмам покупать российские энергоносители и заключать новые контракты. Как отмечалось, ЕК рассматривает юридические варианты, которые позволят компаниям нарушать контракты с Россией на поставки газа без риска штрафов. Стратегия Евросоюза по отказу от российских энергоносителей к 2027 году подразумевает в том числе отказ региона от закупок газа из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сдача территорий в Харьковской области и проход через Днепр. США могут выдвинуть России новые требования по Украине

    На Украине признали гибель военнопленных при крушении Ил-76

    Силы ПВО перехватили беспилотники на подлете к российской авиабазе в Сирии

    Зеленский призвал Трампа называть Россию агрессором

    43-летняя экс-участница Pussycat Dolls показала фигуру в бикини

    Кипрский журналист высмеял антироссийскую политику Евросоюза

    Раскрыто число утраченных ВСУ истребителей F-16

    В России сообщили о визите Уиткоффа в Москву

    Огромного дельфина Гэндальфа погубило таинственное вещество

    Скрытый источник парниковых газов обнаружен на дне Балтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости