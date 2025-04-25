Крым подвергся массовому налету дронов ВСУ. Жители полуострова сообщили о многочисленных взрывах

Shot: Жители Крыма сообщили о массовом налете украинских беспилотников

Жители Крыма сообщили о массовом ночном налете украинских беспилотников на полуостров. Telegram-канал Shot сообщил о многочисленных взрывах и звуках работы систем противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, было сбито более десятка воздушных целей.

По словам местных жителей, после полуночи в разное время громкие взрывы были слышны в районе Евпатории, Ялты, Феодосии, Бахчисарая и города Саки.

24 апреля также сообщалось, что силы ПВО сбили пять беспилотников над территорией Республики Крым.

Дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БпЛА — над территорией Республики Крым и два БпЛА — над территорией Белгородской области Минобороны России

Украинские дроны атаковали храм Новый Иерусалим

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали храм Новый Иерусалим в Белгородской области. Украина ударила по храму БПЛА «Баба Яга». В результате атаки начался пожар. Храм пытались потушить спасатели и местные жители, однако деревянный комплекс полностью сгорел.

По данным Telegram-канала Mash, ВСУ не давали спасателям тушить постройку, постоянно атакуя его беспилотниками.

В момент атаки беспилотных летательных аппаратов в храме находились четыре человека. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор российского региона Вячеслав Гладков назвал атаку украинских БПЛА в пасхальную неделю на одно из самых святых мест Белгородской области целенаправленной акцией.

Мы четко понимаем, что это целенаправленные и спланированные удары. То, как дронами не давали тушить пожар — мы никогда не забудем. Храмовый комплекс полностью сгорел. Слава Богу, никто не пострадал Вячеслав Гладков Губернатор Белгородской области

Глава региона также выразил благодарность всем, кто участвовал в тушении пожара.

Беспилотники ВСУ снова попытались атаковать Ивановскую область

В ночь на 25 апреля беспилотники Вооруженных сил Украины снова попытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Местные жители сообщили о нескольких мощных взрывах над городом и работе тревожной сирены. Местная администрация призвала горожан укрыться в безопасных местах.

В правительстве Ивановской области сообщили, что обломки БПЛА упали на город Шуя.

В Шуе сохраняется режим опасности атаки БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, пострадавших нет Правительство Ивановской области

16, 17 и 18 апреля жителей региона предупреждали об атаке БПЛА. Тогда беспилотники также попытались атаковать объекты в городе Шуя. Для удара по городу ВСУ применяли тяжелые дроны типа «Лютый».