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17:46, 25 апреля 2025Моя страна

Любопытный волк попробовал на зуб фотоловушку

В Красноярском крае любопытный волк попробовал на зуб фотоловушку
Мария Винар

В Красноярском крае любопытный волк попробовал на зуб фотоловушку. Об этом сообщает «7 канал Красноярск» со ссылкой на пресс-службу Саяно-Шушенского заповедника.

В объектив камеры попал волк, который попытался ею пообедать. На размещенных кадрах видно, как он подошел к фотоловушке, понюхал и облизал ее.

В пресс-службе природного комплекса рассказали, что волка привлек необычный запах устройства. «Дело в том, что у фотоловушки специфический запах, который не свойствен природе. Пластик, железо пахнут по-особенному», — объяснила заместитель директора по экологическому просвещению, туризму и рекреации Альбина Скляр.

Ранее сообщалось, что в заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали барсуки, которые были увлечены гигиеническими процедурами.

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