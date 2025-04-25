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12:30, 25 апреля 2025Россия

Медведев заявил о борьбе России с «надевшим новую маску» нацизмом

Медведев: РФ борется с нацизмом, который надел новую маску
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В настоящее время Россия, как и Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, борется с нацизмом. Такую историческую параллель провел заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

«Сегодня наша страна снова на передовой против того же нацизма, но который надел новую маску», — сказал политик на открытии Международной патриотической акции «Диктант Победы».

На фронтах специальной военной операции российские солдаты и офицеры демонстрируют, какое наказание ждет тех, кто забыл уроки истории, отметил он. Россия не позволит пересмотреть итоги Второй мировой войны, подчеркнул Медведев.

Также в своем выступлении зампред Совбеза заявил о непобедимости россиян, покуда они будут помнить о победе советского народа в середине ХХ века. В качестве подтверждения своей мысли российский политик процитировал высказывание маршала Победы Георгия Жукова, который говорил о способности народа, победившего неприятеля, черпать силы в прошлом.

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