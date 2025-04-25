Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:51, 25 апреля 2025Экономика

МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине

МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание конфликта на Украине. Исходя из цифр в апрельском отчете World Economic Outlook на сайте организации, боевые действия завершатся в 2025 году.

Согласно отчету, сейчас на Украине проживает 32,862 миллиона человек, однако в 2026-м численность может возрасти до 33,383 миллиона человек. В последующие два года — стабилизироваться на уровне 34 миллионов человек.

Украинское агентство УНИАН подчеркивает, что прогноз основан на базовом сценарии, при котором конфликт завершается к концу 2025 года и часть беженцев возвращается домой. При этом МВФ не предсказывает точный срок окончания боевых действий, а использует эту дату как базу для экономических расчетов в своем сценарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возможные сроки окончания горячей стадии конфликта. По словам политика, цель США состоит в том, чтобы она закончилась в 2025 году. Но он заявил, что это может быть «мир через силу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и спецпосланник Трампа три часа беседовали в Кремле. Как прошли переговоры и чего удалось достичь?

    «Краснодар» продолжил лидировать в РПЛ

    51-летняя Хайди Клум оконфузилась на улице из-за разреза на платье

    Стало известно о подготовке Украиной к худшему сценарию в переговорах с США

    Зеленский анонсировал «приближение тишины» для Украины

    МИД прокомментировал заявление Зеленского о возможности вернуть Крым дипломатическим путем

    Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным

    В России указали на неготовность Запада предоставить Киеву гарантии безопасности

    В США рассказали о связанной с Зеленским мечте

    Генсек ООН отказался посетить празднование 80-летия Победы в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости