МВФ спрогнозировал окончание конфликта на Украине в 2025 году

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал окончание конфликта на Украине. Исходя из цифр в апрельском отчете World Economic Outlook на сайте организации, боевые действия завершатся в 2025 году.

Согласно отчету, сейчас на Украине проживает 32,862 миллиона человек, однако в 2026-м численность может возрасти до 33,383 миллиона человек. В последующие два года — стабилизироваться на уровне 34 миллионов человек.

Украинское агентство УНИАН подчеркивает, что прогноз основан на базовом сценарии, при котором конфликт завершается к концу 2025 года и часть беженцев возвращается домой. При этом МВФ не предсказывает точный срок окончания боевых действий, а использует эту дату как базу для экономических расчетов в своем сценарии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал возможные сроки окончания горячей стадии конфликта. По словам политика, цель США состоит в том, чтобы она закончилась в 2025 году. Но он заявил, что это может быть «мир через силу».